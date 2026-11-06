El plan de innovación en Salud de Catalunya destina 90 millones a 740 ayudas en 10 años

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan estratégico de investigación e innovación en salud (Peris) de la Conselleria de Salud de la Generalitat ha destinado unos 90 millones de euros a 740 ayudas a la investigación, al talento y a la innovación desde su puesta en marcha en 2017.

47,2 millones han sido para la investigación de excelencia, 27,8 para impulsar el talento investigador, 4,8 para el fortalecimiento institucional de los centros y 8,9 para la innovación, informa Salud en un comunicado de este viernes.

La creación de la Dirección General de Investigación e Innovación en Salud (Dgris) en 2016 comportó un incremento de presupuesto de 10 millones a convocatorias de ayudas, lo que situó su presupuesto en 43 millones.

10 años después, el presupuesto de la Dgris ha crecido hasta alcanzar los 64,8 millones de euros este año.

Entre 2017 y este año se han publicado 26 convocatorias que han recibido más de 2.000 solicitudes, y se ha participado en iniciativas europeas como EP Per Med, ERA4Health o PrecisEU, entre otros.