El plan Inuncat pasa de emergencia a fase de alerta por la mejora de la previsión meteorológica

Archivo - Aviso de activación de la alerta Inuncat en Catalunya - PROTECIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Proteció Civil ha rebajado el plan Inuncat de fase de emergencia a fase de alerta por la evolución favorable de la situación meteorológica, si bien pide prudencia porque se mantiene el aviso de lluvias intensas hasta medianoche de este jueves en el litoral y prelitoral central y norte, ha informado en 'X'.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisado que pueden superarse los 20 l/m2 con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas.

Para este jueves también hay avisos de fuerte viento en el Empordà (Girona), Baix Ebre, Montsià y Baix Camp (Tarragona), con rachas que pueden superar los 90 km/h.