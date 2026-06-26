El Plan de Protección y Ordenación del litoral catalán inicia su periodo de información pública

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BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futuro Plan de Protección y Ordenación del litoral (PPOL) ha iniciado este viernes su periodo de información pública con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) para que la ciudadanía interesada pueda presentar observaciones, propuestas de mejora y otras alegaciones durante un mes.

En un comunicado, la Conselleria de Territorio explica que, paralelamente, se han hecho consultas sobre este documento a los 91 ayuntamientos del litoral catalán y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Se ha preguntado a los consistorios, otras administraciones y entidades del territorio "cuál debe ser el alcance y el grado de especificación del futuro estudio ambiental estratégico del PPOL, que evaluará su repercusión ambiental".

Por otra parte continúa en marcha el proceso de participación ciudadana abierto en febrero y que durará hasta noviembre para "explicar tanto a ayuntamientos, entidades ambientales, instituciones de investigación y agentes económicos y sociales como a la ciudadanía en qué consistirá este nuevo instrumento".

SÍLVIA PANEQUE: GESTIÓN INTEGRADA

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado que "por primera vez" habrá un instrumento para una gestión integrada de toda la franja litoral, incluidas las aguas territoriales, las playas y la primera línea de costa terrestre.

"Abordará la gestión del litoral desde múltiples frentes, como los diversos usos y actividades, los retos de adaptación de nuestra costa al cambio climático o la regeneración de ecosistemas", ha añadido.

PRINCIPALES OBJETIVOS

Este primer documento del PPOL expone los objetivos generales del Plan; entre ellos, ir reduciendo los riesgos naturales y antrópicos del litoral; recuperar la geomorfología, los ecosistemas y los paisajes de la costa, y compatibilizar el impulso de la actividad económica, social y cultural con la conservación del medio.

También pretende hacer más efectiva, transparente y participativa la gobernanza del litoral y asegurar la generación, la disponibilidad y la difusión del conocimiento científico y técnico.