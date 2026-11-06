Planeta incorpora a la Editorial Juventud a su catálogo

Editorial Juventud - EDITORIAL JUVENTUD

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Planeta Grupo Editorial ha incorporado a su proyecto a la Editorial Juventud, sello de literatura infantil y juvenil que incluye en su catálogo las obras de Tintín y de Enid Blyton, ha informado este viernes en un comunicado.

"Esta alianza estratégica abre una nueva etapa para la histórica editorial, con el objetivo de preservar y potenciar su extraordinario legado literario y ampliar la proyección de su catálogo", señala Planeta.

El presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras, ya explicó durante el almuerzo del Premio Planeta el pasado 14 de octubre que el grupo estaba en "conversaciones avanzadas" para la adquisición de Editorial Juventud.

El acuerdo, señala Planeta, permitirá reforzar la distribución, la comercialización y la visibilidad de las publicaciones de Juventud, ampliando su alcance y facilitando el acceso a su catálogo en España y Latinoamérica.

DE TINTÍN A LOS CINCO

Fundada en Barcelona en 1923, Editorial Juventud combina grandes clásicos de la literatura universal con propuestas contemporáneas, y ha publicado 'Las aventuras de Tintín' de Hergé, las historias de 'Los cinco' de Enid Blyton o 'Mary Poppins', de P.L.Travers.

El director general de Planeta Grupo Editorial, Jesús Badenes, ha asegurado que ilusiona contar con un sello que "ha desempeñado un papel tan importante en el descubrimiento de la lectura, con obras que forman parte de la memoria colectiva y que conservan intacta su capacidad de emocionar".

El director general de Editorial Juventud, Luis Zendrera, ha celebrado que el sello, fundado por su abuelo José Zendrera, "tendrá continuidad" de la mano de Planeta, y ha dicho que con el grupo podrán seguir ofreciendo la calidad que les ha caracterizado.