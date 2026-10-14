Planeta mantiene "conversaciones avanzadas" para comprar la Editorial Juventud

Los miembros del jurado del Premio Planeta 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Crehueras, ha explicado que el grupo está en "conversaciones avanzadas" para la adquisición de Editorial Juventud, que tiene en su catálogo a Tintín y a Enid Blyton.

En la rueda de prensa previa al Premio Planeta en el Palau de la Música, Creuheras ha confirmado que está en conversaciones con la centenaria editorial barcelonesa, como ha publicado este miércoles 'El Periódico'.

"Tiene obras muy importantes, que complementarían nuestro catálogo" y que se acercan a un público más infantil y juvenil", ha dicho Creuheras.

JESÚS BADENES

El director general de la División Editorial de Planeta, Jesús Badenes, ha explicado que el sector del libro creció un 3,8% en España en 2025, con incrementos tanto en ficción (con auge del manga) y de la no ficción.

Badenes ha señalado que la población española lee cada vez más, también los jóvenes en un "efecto positivo" de las redes sociales", y ha augurado un crecimiento de los audiolibros.

Sobre los formatos de venta, ha afirmado que el libro impreso supone el 92% y que el digital es un 8%, y ha subrayado que la librería sigue siendo el canal preferido para las ventas, con un 72% en los ventas físicas (y un 40% de ellas en librerías independientes, porcentaje muy superior al de Estados Unidos y Reino Unido).