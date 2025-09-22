Las plantas boreales avanzan en el Ártico y pueden causar deshielo de permafrost, según un estudio

El avance de las plantas boreales podría tener efectos sobre el clima, la fauna y comunidades humanas - CREAF

La transformación de la tundra puede alterar la migración del caribú y afectar a comunidades indígenas

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) - Un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) ha advertido del avance de las plantas boreales en el Ártico y que esto puede acelerar el deshielo del permafrost.

Según informa el Creaf en un comunicado este lunes, la investigación se ha publicado en 'Ecology Letters' y los resultados señalan que las especies boreales se están expaniendo en el Ártico, especialmente aquellas que ya tenían presencia en la tundra.

Este proceso, conocido como borealización, se da especialmente en Eurasia y zonas alpinas, donde la distancia entre el bosque boreal y la tundra es más corta, "lo que facilita la dispersión de las semillas".

Por ejemplo, los líquenes típicos de la tundra --alimento de caribúes y renos--, bajo la sombra de los arbustos, podrían retroceder, y si diminuyen esto puede alteras la migración de estos animales y "amenaza la subsistencia de comunidades indígenas", que dependen de su caza y pastoreo.

CLIMA

El clima también podría verse afectado por la borealización: cuando los arbustos y otras especies leñosas se expanden, atrapan más nieve en invierno y tapan el suelo en verano, y esto cambia la temperatura del suelo y puede acelerar el deshielo del permafrost.

"Como resultado, se liberarían grandes cantidades de carbono que llevaba atrapado milenios en esta 'nevera congelada', contribuyendo al calentamiento global", afirma el estudio.

INIVESTIGACIÓN

Para la investigación, el equipo ha analizado datos del consorcio internacional ITEX (International Tundra Experiment), que recopila información de parcelas permanentes distribuidas por todo el Ártico desde hace cuatro décadas; en total se han estudiado más de 1.100 parcelas y 287 especies de plantas, muestreadas entre 1981 y 2023.

Se ha visto que la expansión de vegetación boreal es mayor en las áreas más cálidas y húmedas del Ártico, que favorecen el establecimiento de plantas, y por ahora no han encontrado relación directa con el aumento de temperatura en las zonas estudiadas, "probablemente porque las mayores subidas de temperatura se dan en altas latitudes donde es más difícil llegar a las especies boreales".

AVANCE EN LA TUNDRA

También descubrieron que las especies boreales de menor estatura tienen más facilidad para avanzar en la tundra que las más altas; y las gramíneas y los arbustos colonizaron más parcelas que las especies herbáceas, gracias a sus ventajas adaptativas, como captar de manera más eficiente los nutrientes del suelo.

Algunos ejemplos de especies boreales que lograron llegar a un gran número de parcelas son la gramínea Carex bigelowii (cárice de Bigelow) y el arbusto Vaccinium vitis-idaea (arándano rojo).

El estudio cuenta con la participación de más de 30 instituciones, como la Universidad Agrícola de Islandia y la Universidad de Islandia; la Universidad de Bergen (Noruega); la Universidad de Gotemburgo y el Gothenburg Global Biodiversity Centre (Suecia); o la Universidad de Colorado Boulder y el USDA Forest Service (Estados Unidos), entre otras.