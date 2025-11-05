Plastived cierra su planta de El Prat (Barcelona) y anuncia un ERE de extinción a 90 trabajadores

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Plastiverd ha anunciado el cierre de su planta en El Prat de Llobregat (Barcelona) y un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de actividad por causas económicas y de mercado para sus 90 trabajadores, en un comunicado este miércoles.

La empresa pertenece a CL Grupo Industrial desde 2014 y está dedicada a la fabricación de plásticos PET, y ha asegurado que ha explorado "todas las alternativas posibles", incluyendo la venta a un operador industrial que ofreciera garantías de continuidad.

Ha señalado que hay interesados en la compra, pero que "plazos de análisis y decisión que requiere este tipo de inversiones son necesariamente largo" y que ante la inviabilidad económica de mantener la producción, cesará su actividad mientras trabaja en la venta de las instalaciones.

Ha justificado la decisión por "la profunda crisis que atraviesa el mercado europeo del plástico" por la competencia del producto procedente de Asia, Egipto y Turquía y los elevados costes energéticos y regulatorios.

TRABAJADORES

La empresa abrirá las negociaciones con los sindicatos para "minimizar el impacto social" y ha señalado su compromiso con los trabajadores.

Por ello, los trabajadores que se puedan desplazar "podrán optar, en la medida de lo posible, a procesos de recolocación en otras plantas del grupo en distintas zonas de España", y el resto tendrá programas de apoyo a la transición profesional.

El ceo de la División Packaging de CL Grupo Industrial, Víctor Leal, ha asegurado que es "una decisión profundamente difícil que tomamos desde la responsabilidad y el respeto hacia todas las personas".