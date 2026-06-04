Plataforma per la Llengua pide al Papa un uso "generoso" del catalán en su visita a Barcelona

Archivo - La Torre de Jesús de la Sagrada Familia durante un amanecer en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha dirigido una carta al papa León XIV para pedirle que haga un uso "generoso" de la lengua catalana en los actos previstos en su viaje a Catalunya, especialmente en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia y en la visita a Montserrat (Barcelona).

"Antoni Gaudí no sólo es una figura universal de la arquitectura y un testimonio excepcional de la unión entre la fe y el arte, sino también una expresión viva de la identidad cultural de los catalanes. Su obra, profundamente arraigada a nuestra tierra, refleja una forma de entender el mundo que nace de la tradición, de la lengua y de la sensibilidad de nuestro pueblo", recoge Plataforma per la Llengua en un comunicado.

Escuder apunta que "es importante recordar también que Gaudí llegó a ser detenido por la policía española por mantenerse fiel a su lengua materna y expresarse en catalán en Barcelona".