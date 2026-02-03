Playà (Rodalies) afirma que trabajará junto a Renfe y Adif para dar un servicio "seguro y fiable"

Varias personas esperan en la Estación de Sants. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha afirmado que trabajará conjuntamente con Renfe y Adif para analizar la situación actual de la red ferroviaria y ver las posibles mejoras para aumentar la seguridad, fiabilidad y disponibilidad del servicio de Rodalies.

Lo ha dicho esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, la primera desde que el pasado lunes fuera nombrado como nuevo director de Rodalies de Catalunya, un cargo que compatibilizará con su designación como consejero delegado de la empresa mixta de Rodalies: "Tengo el encargo de la consellera y el Departamento para mejorar el servicio", ha explicado.

Playà ha apostado por fijarse en el funcionamiento de otros sistemas ferroviarios de Catalunya, como el Metro de Barcelona o Ferrocarrils, en aras a la mejora del mantenimiento de la red.

"Debemos trabajar en el mantenimiento, que es fundamental, ir hacia uno más predictivo y preventivo para intentar actuar antes de que pasen las cosas", ha añadido el nuevo director, lo que ha ejemplificado con un programa en la red de Metro de Barcelona, donde hasta ahora asumía el cargo de director, y que consiguió reducir las incidencias en un 30%.

La atención a los usuarios y la adaptación al territorio son los otros dos puntos clave mencionados por Playà como prioritarios, así como volver a ganar la confianza de los usuarios, una meta que, ha dicho, se conseguirá "una vez el sistema funcione con todas las garantías y la máxima calidad".