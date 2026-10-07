Playà (Rodalies) dice que durante la mañana se recuperará la oferta "al 100%" de forma progresiva

Trabajadores informan a los pasajeros de las incidencias por la lluvia en la estación de Sants de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha asegurado que durante la mañana de este miércoles la oferta de trenes se irá recuperando "al 100%" de forma progresiva tras las incidencias que se han producido en líneas como la R1, donde no ha circulado ningún convoy desde primera hora.

En declaraciones a los medios desde la estación de Sants de Barcelona, Playà ha insistido en que son muchas las líneas que ya están en plenas condiciones para circular con seguridad, y así lo acreditan los informes adicionales entregados al sindicato mayoritario de maquinistas, que de madrugada han informado que no podían asegurar que los trenes salieran por la mañana.

"La seguridad no es subjetiva, es muy objetiva, basada en certificados del administrador de la infraestructura y de Renfe", ha afirmado Playà.

Además, ha explicado que se está trabajando intensamente para normalizar el servicio en toda la red, que a partir de este miércoles ya cuenta con más líneas que sufrieron afectaciones tras el paso del temporal de lluvias: la R8, RG1, R17, RT1, RT2, R13, R14 y la R1 (entre Arenys y Maçanet).

NORMALIZAR ES LA PRIORIDAD

Preguntado por si se emprenderá alguna acción legal contra los maquinistas, Playà ha sostenido que la prioridad es normalizar el servicio porque la ciudadanía "necesita poder desplazarse".

Finalmente, ha recordado que desde el accidente de Gelida (Barcelona) en enero se han intensificado los trabajos de reparación de vías y taludes y ha advertido que el "riego 0 no existe ni existirá", si bien los informes y las marchas blancas (sin pasajeros) también están ayudando a asegurar del todo la seguridad ferroviaria.