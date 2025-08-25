Las playas de Badalona, Arenys de Mar y Montgat (Barcelona) retoman su actividad este lunes

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Badalona y Arenys de Mar (Barcelona) han retomado su actividad este lunes tras restringirse el baño durante el fin de semana por la mala calidad del agua.

Según indica el Ayuntamiento de Badalona en varios mensajes en 'X', las 9 playas de la ciudad están libres de restricciones y todas han izado la bandera verde este inicio de semana, una vez pasado el episodio de sólidos flotantes.

Respecto a Arenys de Mar, el Departamento de Interior y Seguridad Pública señala en el visor del estado del litoral que las 3 playas del municipio han abierto al público, también con bandera verde.

Otro de los municipio que también restringió el baño este fin de semana es Montgat (Barcelona), cuyas dos playas también han retomado su actividad este lunes pero con bandera amarilla, han indicado fuentes municipales.

Este sábado sobre las 12 de la mañana se prohibió el baño en todas las playas de Badalona y la playa de la Picòrdia de Arenys, y sobre las 16 horas se extendió a las playas de les Roques y les Barques en Montgat.