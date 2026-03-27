El pleno de Barcelona aprueba la creación de un Ateneu de la Cançó d'Autor en la ciudad

Laia Bonet junto a los concejales republicanos Elisenda Alamany y Jordi Castellana - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes la creación de un Ateneu de la Cançó d'Autor en la ciudad, propuesta por ERC basada en la carta abierta de los exconsellers de Cultura Ferran Mascarell, Joan Manel Tresserras, Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs y Àngels Ponsa, y que ha contado con los votos a favor de Junts, PSC y BComú.

El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha considerado que los argumentos presentados por los exconsellers "son ciertos y, por tanto, merecen sacar adelante" el proyecto, y ha afirmado que hablarán con el Govern para analizar la mejor respuesta posible con la máxima rapidez posible.

Por su parte, el portavoz adjunto de ERC, Jordi Castellana, ha sostenido que el Ateneu de la Cançó d'Autor se trata de una "propuesta de ciudad y de país" que debe ser asumido tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat.