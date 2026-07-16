El Pleno de la Cámara de Barcelona aprueba redistribuir sus vocalías para ser más proporcional

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Barcelona ha aprobado este jueves una nueva clasificación de las vocalías para tener una representación "equilibrada y proporcional" del autónomo, la pequeña empresa, la mediana y la grande, informa en un comunicado.

Así, el Pleno tendrá 44 vocalías elegidas por sufragio distribuidas en 12 grupos que representan todas las actividades económicas del censo empresarial; también 6 representantes a propuesta de las organizaciones empresariales representativas, y las vocalías de mayor aportación voluntaria pasarán de ser 2 a 10.

Esta modificación del Anexo del Reglamento de Régimen Interior ratifica la decisión inicial del Comité Ejecutivo de la Cámara la semana pasada.