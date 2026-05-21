El Parlament reprueba a Parlon y Trapero y pide cesarles por la infiltración de Mossos

La consellera de Interior Núria Parlon y el director general de los Mossos Josep Lluís Trapero a su llegada a la comparecencia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública para dar explicaciones sobre la infiltración policial en una asamblea docente,- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado reprobado a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la infiltración de dos agentes en una asamblea de docentes y también ha pedido que se les cese.

La CUP ha llevado al pleno una moción que pedía la reprobación y cese de Parlon que ha contado con el apoyo de Junts, ERC y la CUP; la abstención de Vox, Comuns y Aliança Catalana (AC), y el voto en contra de PSC y PP.

En el caso de Trapero, Junts, ERC, Comuns y CUP han apoyado la petición de reprobarlo y pedir su cese, con el voto en contra de PSC y PP, y la abstención de Vox y AC.

La moción de los 'cupaires' también pedía el cese de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, si no es capaz de llegar a un acuerdo inmediato con la comunidad educativa y los sindicatos mayoritarios del sector.

En la votación de este punto, Junts, ERC y CUP han votado a favor, PSC y PP en contra y Vox, Comuns y AC se han abstenido.

Sin embargo, la Cámara ha rechazado retirar definitivamente la medida del departamento de Educación y de Interior de introducir Mossos d'Esquadra en los centros educativos de forma inmediata.

En la votación se ha constatado que 13 de los 14 centros educativos en los que el Govern ha anunciado que introducirá Mossos d'Esquadra han reclamado que se retire esta medida.

RECHAZO A LA INFILTRACIÓN

La moción también ha pedido al Parlament constatar que la infiltración de agentes de la policía catalana en una asamblea sindical de maestros es "una grave vulneración de derechos fundamentales".

También ha prosperado un punto que pide prohibir las infiltraciones de mossos en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la autorización judicial exigida.

MONTSERRAT

No ha prosperado el punto de la moción que acusaba a Parlon y Trapero de "mentir" en sede parlamentaria en relación a los hechos vinculados a las movilizaciones independentistas que tuvieron lugar en Montserrat contra la monarquía, y que llevaron a la detención de uno de los participantes.

Tampoco se ha aprobado emplazar al Govern a rectificar las declaraciones de la consellera de Interior y del director general de la policía catalana respecto a estos hechos y las actuaciones policiales durante la huelga en apoyo a Palestina.

"DERIVA ANTIDEMOCRÁTICA"

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha acusado a la conselleria de Interior de promover una "deriva antidemocrática contra la organización social y la movilización", y ha afirmado que los Mossos d'Esquadra están actuando vulnerando derechos y cometiendo malas praxis; por ello, ha defendido cesar a Parlon y a Trapero.

Desde Junts, Sònia Martínez ha pedido que Parlon y Trapero asuman consecuencias políticas, y ha añadido que Niubó tampoco se puede desentender, tras lo que ha reprochado que no diese explicaciones en Comisión y la falta de diálogo en la gestión diaria con la comunidad educativa: "Este silencio también es una respuesta y es muy elocuente".

Por parte de ERC, la diputada Laia Cañigueral ha pedido responsabilidades políticas asegurando que ya advirtieron a Parlon de que era necesario que liderara y rectificara el rumbo que estaba tomando el cuerpo de los Mossos d'Esquadra: "Y minimizaron los hechos", ha lamentado.

Andrés García Berrio (Comuns) ha tildado de intolerable y de grave vulneración de derechos la infiltración de Mossos en una asamblea de docentes, y ha instado al Govern a realizar un giro de 180 grados "respecto a la garantía del derecho a la protesta", aunque ha subrayado que Parlon reconoció el error y pidió disculpas por ello.

"CHAPUZA"

El diputado del PP Alberto Vilagrasa ha afirmado que no se vulneró ningún derecho fundamental con la infiltración de Mossos en la asamblea de docentes porque "se reunieron libremente", aunque ha tildado de chapuza el operativo y ha dicho a Parlon que, a su juicio, había otros medios para conseguir más información

El diputado de Vox Alberto Tarradas se ha mostrado a favor de pedir la dimisión de Parlón, Niubó y Trapero, pero ha añadido: "Vox no votará ni estará nunca al lado de gente como la CUP, que utiliza la violencia en las calles para impulsar sus ideas", y también ha calificado de chapuza la infiltración de Mossos en asambleas de docentes.

Sílvia Orriols (AC) ha asegurado que la infiltración es una maniobra política inadmisible, pero ha ironizado: "Hay medio PSOE infiltrado dentro de la UGT y dentro de CC.OO., y media CUP infiltrada dentro de la Intersindical y no veo que eso les moleste", y ha defendido la presencia de Mossos en las escuelas.

El diputado del PSC-Units Christian Soriano ha asegurado que la moción de la CUP "parte de una premisa falsa que es que los Mossos d'Esquadra vienen a limitar derechos fundamentales y a reprimir de manera recurrente", ha criticado que se pidan ceses y no soluciones, y ha subrayado que el Govern trabaja para que una situación como la infiltración en la asamblea docente no se vuelva a producir.