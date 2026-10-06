PNV afirma que "la amnistía total" para Puigdemont, Puig y Comín "tiene que aplicarse ya"

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que "la amnistía total" para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín y "tiene que aplicarse y tiene que ser una realidad ya", tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

En una comparecencia en Bilbao, Vaquero ha calificado de "buena noticia" la decisión del Tribunal Constitucional. "La sentencia afirma que la amnistía debe aplicarse también a la malversación por la que se condenó a varios líderes catalanes que participaron en el procés y, aunque formalmente solo afecta en este caso a Jordi Turull y a Dolors Bassa, sobre cuyos recursos se ha pronunciado hoy el Tribunal Constitucional".

"La doctrina es clara y el Tribunal Supremo tendrá que aplicarla de oficio a los otros casos afectados por esa misma circunstancia", ha agregado.

Tras apuntar que no debe judicializarse la política, ha insistido en que este asunto "nunca debió llegar a los juzgados". "Nos alegramos de que finalmente la sentencia se haya puesto del lado de la política y sea coherente con lo que dijo y aprobó la mayoría del Congreso de los Diputados. Ahora toca aplicarla", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que la amnistía total para Puig, para Comín y para Puigdemont "tiene que aplicarse y tiene que ser una realidad ya". "Entendemos que se recupera una normalidad. Estas personas recuperan tanto sus derechos civiles como políticos, y es una buena noticia que esto haya sucedido ya", ha concluido.