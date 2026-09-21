Podem Catalunya celebrará primarias "en las próximas semanas" para elegir candidaturas municipales

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo (i), a su llegada a atender a los medios de comunicación ante el Parlament de Catalunya, a 17 de julio de 2025, en Barcelona, Cata - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya celebrará unas primarias "en las próximas semanas" para decidir quién liderará sus candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Fuentes de la formación morada han explicado a Europa Press que este proceso aún no tiene un calendario concreto, y han detallado que a partir del resultado de las primarias valorarán posibles acuerdos con otras candidaturas.

Sin concretar qué tipo de pactos se plantean, los morados han destacado que siempre han sido favorables a "unir fuerzas para poder ser determinantes en los ayuntamientos, pero no de cualquier modo".

Este proceso de primarias llega después de que los principales partidos ya tengan designados sus candidatos en Barcelona, con la reciente proclamación este fin de semana de la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega como candidata de la coalición de esta formación y Comunistes de Catalunya.

A las últimas elecciones municipales en 2023, Podem se presentó en coalición con los Comuns en todos los municipios, pero descartan volver a repetir esta fórmula global para los comicios de mayo de 2027.