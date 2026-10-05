Podem Catalunya convoca unas primarias abiertas el 14 y 15 de octubre

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo (i). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya ha convocado unas elecciones primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.

En un comunicado este lunes, la formación política ha explicado que las elecciones generales son una "ventana de oportunidad para que las cosas cambien", y ha invitado a todo el mundo que quiera presentarse, los movimientos sociales, la sociedad civil y las personas de todas las izquierdas, pueda hacerlo.

"Desde Podem Catalunya estamos preparados y dispuestos a luchar hasta el último voto y a convertir el clamor de las calles en políticas que hace tiempo que se deberían haber abordado", ha detallado la formación política.