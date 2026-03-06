Policía Nacional desarticula un punto de venta de drogas en Sant Feliu (Girona) con tres detenidos

Droga decomisada en la entrada y registro del domicilio - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Local de Sant Feliu de Guixols, han desarticulado un punto de venta y menudeo de droga en dicho municipio de Girona, cuyo operativo se ha saldado con tres detenidos, dos hombres y una mujer, responsables de la red criminal.

La operación policial se inició gracias a informaciones anónimas que alertaban sobre la venta y consumo de droga en un barrio en la localidad, y tras comprobar las informaciones recibidas, se practicó una entrada y registro en el domicilio, informa Policía Nacional en un comunicado este viernes.

En total, se incautaron 27 envoltorios con 13,50 gramos de cocaína, una bolsa plástica también de la misma droga con un peso de 10,2 gramos, 325,65 de marihuana y 28,50 de hachís, así como utillaje para la elaboración de estas dosis.