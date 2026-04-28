Policía Nacional desmantela un cultivo de 400 plantas de marihuana en Fogars de la Selva (Barcelona)

Plantación de marihuana desmantelada - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un cultivo indoor de marihuana con más de 400 plantas en la localidad de Fogars de la Selva (Barcelona) y ha detenido al presunto responsable, informa en un comunicado este martes.

Las actuaciones de la investigación se iniciaron a raíz de la información aportada por la Guàrdia Urbana de Fogars de la Selva que alertaba sobre la posible localización de una plantación de marihuana en una vivienda, a causa de los olores, ruido de los ventiladores y molestias que ocasionan este tipo de plantaciones.

Tras estos indicios, se practicó una entrada y registro en el domicilio, donde los agentes detectaron que los responsables habían excavado un túnel para acceder de forma clandestina a la tubería principal de agua corriente sanitaria que abastece a otras viviendas, para garantizar así el consumo necesario para el cultivo.

Por otro lado, también rescataron a un cachorro de perro que estaba escondido entre las plantas de marihuana, y que después fue entregado a la protectora de animales de Tossa de Mar.

Los investigadores han iniciado gestiones para localizar y detener a otras dos personas presuntamente implicadas.