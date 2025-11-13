La Policía Nacional detiene a 2 multirreincidentes en la estación Barcelona Nord al intentar robar

Agentes de la Policía Nacional y de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) en la estación de autobuses Barcelona Nord - CNP

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' a dos hombres con "multitud de antecedentes" por delitos contra las personas y el patrimonio, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación a un joven en la estación de autobuses Barcelona Nord, informa en un comunicado este jueves.

El 23 de octubre, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional desplegados en la estación de autobuses Barcelona Nord les detuvieron cuando presuntamente estaban cometiendo un robo con violencia en la zona de las taquillas.

Los dos acababan de bajar de un autobús procedente de Valencia cuando detectaron a un joven que iba a viajar a Madrid, que llevaba una cadena de oro en el cuello y que paseaba despreocupado por la estación su equipaje de mano.

Aprovechando la afluencia de viajeros en la zona de las taquillas, le abordaron y, mientras uno de ellos le agarraba violentamente por detrás, el otro le daba cobertura vigilando que nadie se acercara.

El joven forcejeó y pidió socorro, lo que alertó a dos policías nacionales de paisano que lo auxiliaron, que detuvieron a los individuos y pidieron apoyo de la Guàrdia Urbana de Barcelona para atender a la víctima y trasladar a los detenidos, sobre los que pesaban requisitorias judiciales de averiguación de paradero de los Juzgados de Valencia y Murcia.