Policía Nacional detiene a 3 personas con 74 kilos de marihuana en enero en el Aeropuerto de Barcelona

Incautación en el Aeropuerto de Barcelona. - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 3 personas y ha incautado 74 kilos de marihuana en 66 paquetes envasados al vacío a lo largo de este enero en el Aeropuerto de Barcelona procedentes de sendos vuelos de Tailandia, informan en un comunicado este viernes.

El primer detenido portaba dos maletas y en cada una de ellas se encontraron 12 paquetes envasados al vacío de una sustancia vegetal, que dio positivo en marihuana; el segundo detenido llevaba una maleta que no figuraba a su nombre con 18 paquetes envasados y, el tercer detenido, iba con dos maletas facturadas y, tras la revisión de equipaje, se encontraron 24 paquetes envasados al vacío.

Los tres detenidos, a quienes se les imputa un delito contra la salud pública, ya han pasado a disposición judicial.