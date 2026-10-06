La Policía Nacional expulsó de Catalunya a 431 delincuentes multirreincidentes durante 2025

El Jefe Superior de Policía Nacional de Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, durante el Día de la Policía Nacional de la Jefatura Superior en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha anunciado que la Policía Nacional expulsó de Catalunya a un total de 431 delincuentes multirreincidentes al extranjero durante el pasado año, y ha asegurado que este 2026 la dinámica está siendo similar: "La respuesta ha de ser firme".

Así lo ha dicho este martes en la celebración del Día de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Catalunya en Barcelona, cuyo acto ha presidido junto al Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras y el Jefe Superior de Policía de Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez.

Al acto ha asistido el director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López; la comisaria jefa de la policía catalana, Sílvia Catà y el general jefe de Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina.

También ha contado con la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, y el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, así como diversas autoridades civiles, judiciales y militares.

En la celebración han tenido lugar diversas actuaciones musicales y se han impuesto condecoraciones, distinciones y homenajes a diversos agentes del cuerpo, así como a aquellos que murieron en acto de servicio este año.

42 BANDAS CRIMINALES DESARTICULADAS

Prieto también ha puesto en valor algunas de las operaciones más relevantes de la Policía Nacional, como la que permitió incautar 644 armas de fuego en una armería oculta de Girona el pasado septiembre, así como la que logró desarticular una organización criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína desde la Costa del Sol hasta Catalunya para su posterior distribución internacional.

En este sentido, ha indicado que a lo largo de este año el cuerpo ha desarticulado 42 grupos vinculados al crimen organizado, cuya cifra asciende a 260 en los últimos 5 con más de 1.000 detenidos.

Durante este 2026 el CNP se ha incautado más de 3 toneladas de droga en Catalunya y Prieto ha celebrado que, además de interceptar una actividad ilícita, esto significa que la "droga no llega a las calles, y que no destroza a familias".

Además, Prieto ha resaltado las investigaciones de Policía Nacional vinculadas a la trata de seres humanos, la "esclavitud del siglo XXI", y ha cifrado en una veintena las víctimas (principalmente mujeres) identificadas como víctimas de trata.

"Detrás de cada una de ellas hay una historia, una vida que merece recuperar su libertad. La trata no siempre deja cadenas visibles, pero si historias atrapadas", ha dicho.

FRANCISCO PARDO PIQUERAS

En su intervención, el jefe de la Policía ha trasladado su apoyo y solidaridad a todas las familias de las personas que han perdido la vida en Catalunya por las fuertes lluvias estos últimos días: "Nuestro afecto y corazón están con esas familias".

Pardo Piqueras ha asegurado que la Policía Nacional "ha estado, está y estará en Catalunya porque es una policía española y catalana", por lo que ha reconocido el trabajo que llevan a cabo los más de 3.600 funcionarios que a diario luchan contra el crimen organizado y el terrorismo islámico, entre otras funciones.

El jefe del cuerpo ha sostenido que Catalunya es una tierra construida "desde la pluralidad y el respeto" y ha señalado la bandera española, a su derecha durante el discurso, afirmando que representa la democracia y valores constitucionales.

Así, ha afirmado que la seguridad es fruto de un "esfuerzo común, conjunto y coordinado" con el resto de instituciones y cuerpos policiales, con los que la Policía Nacional trabaja codo con codo, ha dicho.

Por otro lado, ha reclamado concordia para que la sociedad avance en paz, ya que ha asegurado que son momentos complejos en los que hay un ámbito global dinámico y complicado que se enmarca en un contexto internacional sacudido por la incertidumbre.

Por ello, ha reivindicado instituciones fuertes que resuelvan los problemas de los ciudadanos y garanticen la convivencia.

"CUERPO PERFECTAMENTE ARRAIGADO EN CATALUNYA"

El delegado del Gobierno ha trasladado a todos los agentes su reconocimiento, que según él va más allá de las instituciones, y ha asegurado que la Policía Nacional es un "cuerpo perfectamente arraigado en Catalunya".

"Quiero terminar compartiendo un deseo muy sencillo, tal vez una utopía. Que Catalunya no sea para ustedes una simple tierra de paso, que quienes llegáis aquí destinados encontréis un lugar para echar raíces y construir una vida", ha dicho.