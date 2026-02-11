Policia Portuària de Tarragona participa en la entrega de 1 millón al SJD Pediatric Cancer Center

La Policia Portuaria de Tarragona participa en el acto de entrega del millón de euros recaudado por la asociación Pels Valents Escuts Solidaris a favor del Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu - PORT DE TARRAGONA

La Policia Portuària de Tarragona ha participado en el acto de entrega del millón de euros recaudado por la asociación Pels Valents Escuts Solidaris a favor del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu, ha informado el Port de Tarragona en un comunicado este miércoles.

En el acto, celebrado el martes en el auditorio del Pediatric Cancer Center, participaron representantes de los más de 160 cuerpos policiales adheridos a la asociación, así como la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

La Policia Portuària de Tarragona es miembro de esta entidad y sus agentes colaboran con esta causa, así como con otras iniciativas benéficas, como la visita y entrega de regalos en las áreas de pediatría de los hospitales de Tarragona coincidiendo con las fiestas navideñas.

En este caso, los fondos recaudados se destinarán al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, especializado en el servicio de niños y adolescentes con cáncer y sus familias, y que concentra en un espacio común los servicios asistenciales destinados al paciente y los espacios dedicados a la investigación.

El proyecto Pels Valents Escuts Solidaris surgió en 2017, cuando el Hospital Sant Joan de Déu anunció la creación del Pedriatric Cancer Center e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para que este espacio fuera una realidad.