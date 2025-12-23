La Policía Portuaria de Tarragona visita el área pediátrica del Hospital Joan XXIII

Momento de la visita. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Policía Portuaria de Tarragona han visitado este martes el área de pediatría del Hospital Joan XXIII de Tarragona, informa el Port de Tarragona en un comunicado.

La visita se ha realizado junto a representantes de otros cuerpos policiales de la ciudad y ha sido coordinada por la agrupación provincial de la Asociación Internacional de Policía (IPA).

Los agentes han entregado regalos a los niños ingresados en el centro hospitalario y ha estado un rato jugando con ellos.