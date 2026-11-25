Los candidatos antes del debate - 3CAT

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las recetas para abordar el problema del acceso a la vivienda han evidenciado el choque entre las posiciones de PSC, ERC y los Comuns, por un lado, y de Junts, PP y Vox, por el otro, en el debate electoral de 3Cat que ha reunido a los candidatos de estas seis formaciones este miércoles por la noche.

Los partidos de la izquierda han apostado, con matices entre ellos, por regular el mercado de la vivienda y han defendido las medidas de los decretos de vivienda del Gobierno; mientras que PP y Vox han puesto el foco en la ocupación ilegal y la migración, respectivamente, y también en la fiscalidad, y han coincidido con Junts en bajar los impuestos vinculados a la vivienda.

Han participado del debate los candidatos al Congreso Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) y Juanjo Aizcorbe (Vox), y lo ha moderado la periodista Ariadna Oltra.

LAS POLÍTICAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Hereu ha sacado pecho de la apuesta socialista por la vivienda ejemplificada en el 'secreto Maricarmen' y la Ley de Vivienda: "Por primera vez, con el Gobierno de Pedro Sánchez, existe una política activa desde el Estado", y ha tachado de error absoluto de Junts que se opusieran a los decretos de vivienda, coincidiendo con PP y Vox en su 'no'.

Urtasun ha querido marcar distancias con ERC reivindicando la necesidad de formar parte del Gobierno para que el PSOE sea valiente en vivienda: "No soy partidario de delegar la política en el Partido Socialista", y ha reprochado a Hereu que Sumar se tuviera que plantar en los Consejos de Ministros para lograr medidas que ahora se atribuyen los socialistas, según él.

Desde ERC, Rufián se ha sumado a las críticas a Junts, y les ha acusado de perjudicar a medio millón de catalanes con su voto porque, según él, tienen intereses inmobiliarios, y ha cuestionado las políticas de construcción del PP: "Provocaron una burbuja inmobiliaria que, quiero decir claramente, puteó a toda mi generación".

Nogueras se ha preguntado si, tras años de políticas de izquierdas, la ciudadanía está mejor o peor en vivienda, y ha avisado a la izquierda de que, si insisten en "las políticas de Colau", nunca se pondrán de acuerdo, pero que pueden negociar si tienen voluntad de solucionar el problema.

Albiol ha reprochado a Hereu y Urtasun que la vivienda se haya convertido en el principal problema de los ciudadanos en sus años en el Gobierno, y ha pedido "dar confianza" a los propietarios para aumentar el parque de alquiler.

Y Vox, en palabras de Aizcorbe, ha criticado la regulación de los alquileres, porque cree que no funciona para hacer bajar los precios, y ha asegurado que es necesario hablar de inmigración para solucionar el problema: "No tiene sentido que los españoles que no tienen casa paguen con sus impuestos las casas de los de fuera".

REGULACIÓN E IMPUESTOS

Hereu no ha hecho mención directa a los impuestos sobre la vivienda, y ha resumido su propuesta en tres principios: "Regular el mercado, proteger a los más vulnerables y, evidentemente, construir nueva vivienda".

Urtasun ha planteado que los impuestos sean para los "grandes tenedores que especulan", y gravarles con el 10%, así como prohibir la actividad de los fondos buitre y las compras especulativas.

Rufián ha insistido en una intervención clara del mercado y en eliminar a los grandes tenedores, algo que debe hacerse "vía impuestos".

Junts propone rebajas fiscales a la compra de vivienda, y Nogueras ha criticado que la izquierda ha "vaciado el bolsillo de la gente", por lo que ha defendido que sea el Gobierno el que se apriete el cinturón, y no las familias.

Albiol ha afirmado que las políticas de la izquierda han provocado inseguridad jurídica y que muchos inquilinos caigan en impagos que perjudican a los propietarios y pongan, después, "condiciones durísimas" en el futuro.

Y Aizcorbe ha propuesto una nueva ley del suelo para construir mucho y que "se vuelvan a ver grúas", así como poner fin a la burocracia.