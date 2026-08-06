El Port de Tarragona abre el proceso para fichar a un responsable de Comunicación de su Arxiu

Archivo - Vista aérea del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo
TARRAGONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha abierto el proceso selectivo para incorporar a un nuevo responsable de Comunicación e Imagen adscrito al Arxiu del Port, informa en un comunicado este jueves.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 30 de septiembre, y el Port ha explicado que durante agosto no realizará ninguna actuación vinculada a este proceso.
La plaza "ofrece estabilidad laboral", con contrato fijo y un paquete de medidas orientadas al bienestar y al desarrollo profesional.