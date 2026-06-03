El Port de Tarragona acoge el Campeonato de Imagen Submarina 2026 en el Parc Subaquàtic

El Parc Subaquàtic en el Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona acogerá entre el 6 y 7 de junio el Campeonato de Imagen Submarina 2026, que se celebrará en el Parc Subaquàtic, ubicado en la zona del Km0 y el espacio de ocio de la infraestructura, y contará con 31 participantes de 17 equipos de fotografía y vídeo, explica este miércoles el puerto en un comunicado.

Las sesiones de competición se realizarán durante las mañanas de ambos días, siempre en la zona delimitada del Parc Subaquàtic --gestionado por la Societat d'Exploracions Submarines (SES) Tarragona--, mientras que por la tarde los participantes podrán revisar el material y seleccionar las imágenes y vídeos para la presentación final.

El enclave ha valorado que la competición pone en valor la biodiversidad marina, además de reforzar el vínculo de la ciudad con el mar y promover las actividades deportivas en el medio marino.