Port de Tarragona acoge Now Fest con referentes internacionales en arte digital y talento local

TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona acogerá los días 26 y 27 de septiembre la segunda edición del Now Fest, que combina referentes internacionales del arte digital y el talento local, informa la infraestructura este jueves en un comunicado

El festival se celebrará en el Refugio 1 del Moll de Costa y entre las propuestas destacadas del festival, destacan las performances de arte digital, conferencias con filósofos, conciertos y experiencias inmersivas.

En el marco del Now Fest se llevará a cabo la primera edición del concurso 'Tarraco Reloaded', en el que jóvenes creadores reinterpretarán el patrimonio romano tarraconense mediante la impresión 3D.

El festival contará con más de una treintena de actividades, una quincena de las cuales son primicias en Tarragona, y en algunos casos también en Catalunya o en el conjunto del Estado.

El evento coincide con el 25 aniversario la declaración del conjunto arqueológico de Tarraco como patrimonio mundial por parte de la Unesco.