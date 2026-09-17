El Port de Tarragona acoge la XXXIII exposición del Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona

Obras de una edición pasada de la Exposición colectiva del Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona ha inaugurado este jueves la XXXIII Exposición colectiva del Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona, una muestra "de carácter heterogéneo" que agrupa los trabajos realizados por más de una cuarentena de artistas locales, tanto profesionales como amateurs, vinculados a la entidad.

La exposición, que se podrá visitar en la sala 2 de este equipamiento cultural hasta el 18 de octubre, llega a la edición 33 con un catálogo "amplio y diverso" tanto en la cantidad de artistas que exponen como en la variedad de estilos y obras que pueden verse, informa el Port de Tarragona en un comunicado.

La muestra incluye creaciones artísticas de múltiples técnicas como pinturas al óleo, dibujos, acuarelas, fotografías y esculturas y, en lo que respecta a los estilos y temáticas, desde la entidad destacan que "las obras navegan desde la práctica tradicional de la pintura o la escultura y la figuración más honrada hasta la contemporaneidad más atrevida".

La agrupación apunta que la exposición se ha convertido en un espacio artístico desde donde "reivindicar el tarragonismo y poner en valor la prolífica tradición plástica de la ciudad".

"Estamos bien arraigados en la ciudad y tenemos ganas de continuar presentes con este encuentro anual que rinde el homenaje merecido a las generaciones pasadas y abre una puerta a las generaciones futuras", aseguran.