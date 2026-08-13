Port de Tarragona adjudica la planta fotovoltaica de los Tinglados del Moll de Costa a Elecnor

Imagen virtual de la planta fotovoltaica del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. la construcción de la nueva planta fotovoltaica que se ubicará sobre las cubiertas de los Tinglados 1, 2, 3 y 4 del Moll de Costa, informa la infraestructura este jueves en un comunicado.

La planta generará 300 kW de potencia de electricidad verde, que servirán para cubrir parte de la demanda energética del recinto portuario; la actuación supondrá una inversión de 380.688,59 euros (impuestos incluidos), que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Los trabajos se ejecutarán en un período de cuatro meses, desde el inicio de obras y, con la nueva planta, Port de Tarragona superará el 1MW de potencia de electricidad autogenerada.

Esta actuación, enmarcada dentro de la hoja de ruta #Ecoport2030, supone "un nuevo avance en materia de descarbonización y autonomía energética, a la vez que contribuye al cumplimiento del Pacto Verde Europeo", afirman desde el Port.

#Ecoport2030 busca avanzar hacia la neutralidad climática del recinto portuario tarraconense mediante actuaciones en cuatro grandes ámbitos: electrificación; energías renovables y combustibles alternativos; biodiversidad y protección del medio ambiente; y sensibilización y conocimiento.