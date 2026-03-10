El Port de Tarragona ampliará el calado del muelle de Castella para barcos de gran caapcidad

Muelle de Castella del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciado una intervención "estratégica" en el muelle de Castella para aumentar su calado y permitir la entrada de barcos de gran capacidad, informa en un comunicado este martes.

En concreto, el calado se aumentará a más de 15 metros, y se realizará un banco de pruebas de tres meses --con un presupuesto de 660.000 euros-- para confirmar la máximas seguridad del banco y poder replicar la solución a todo el muelle.

El Port ha explicado que la mejora es "vital" para una infraestructura que tiene 700 metros de longitud, y que el objetivo es adaptar el muelle a las necesidades de la logística marítima moderna.

El principal reto es excavar el fondo marino sin desestabilizar el muelle existente, por lo que se usará la técnica 'jet-grouting', que inyecta cemento a alta presión en el subsuelo para fijar la infraestructura antes de dragar.

La actuación se divide en dos áreas: el tramo oeste (240 metros) y en los que se pasará de un calado de 14,4 metros a unos de 15,9 metros, y el tramo central (450 metros), que pasará de 12,4 metros de calado a 15,9 metros.