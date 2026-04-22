Port de Tarragona y Euroports promueven en WindEurope el despliegue de la eólica marina flotante

La presentación del Port de Tarragona y Euroports, 'Floating Wind in the Med: Port Tarragona's New Berths', en la feria WindEurope de Madrid - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona y Euroports promueven conjuntamente el despliegue de la eólica marina flotante en el Mediterráneo Occidental en la feria WindEurope de Madrid, con una presentación de sus respectivas estrategias para impulsar este sector emergente y "estratégico para la autonomía energética de Europa", informa el Port en un comunicado este miércoles.

La presentación, bajo el lema 'Floating Wind in the Med: Port Tarragona's New Berths', ha contado con la participación del presidente del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà; el jefe de división de Tráfics i Serveis Logístics de Autoritat Portuària, Pau Morales; el ceo de Euroports, Frédéric Platini; el ceo de Semop Port-la-Nouvelle, Hans Kerstens, y el director de la Explotación de Puertos del Estado, Pedro García.

Los representantes del Port han explicado su proyecto de ampliación del Moll de Balears, que supone una inversión pública de 80 millones de euros y que se destinará en exclusiva a operativas de construcción, montaje, logística y mantenimiento de los aerogeneradores que formarán los futuros parques eólicos marinos flotantes.

En este sentido, han destacado el posicionamiento de Tarragona como hub para esta actividad y el ecosistema que se está generando en Catalunya vinculado al desarrollo de este sector: "Tenemos un tejido empresarial bien posicionado, estamos promoviendo la formación para preparar a los futuros profesionales del sector y contamos con el consenso institucional de la Generalitat para aprovechar esta gran oportunidad".

Euroports, que tiene una terminal destinada a esta actividad en el puerto francés de Port-la-Nouvelle, apuesta por un despliegue coordinado de puertos en la región "que permita especialización y flexibilidad para dar respuesta a las demandas presentes y futuras del sector".