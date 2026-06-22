El Port de Tarragona incorpora dos embarcaciones a la flota de amarre

Imagen de las dos nuevas embarcaciones de amarre. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha incorporado dos nuevas embarcaciones a la flota de amarre, y han sido adquiridas por la empresa concesionaria de este servicio, Boteros Amarradores de Tarragona, durante el proceso de modernización y refuerzo de la flota, informa el puerto en un comunicado este lunes.

Las embarcaciones 'Algars' y 'Capçanes', que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, son la tercera y cuarta unidad del plan de renovación de la flota iniciado en 2023, que acabará en 2027 con la incorporación de una quinta unidad.

Pese a ser una inversión privada, las dos incorporaciones tendrán un impacto directo en la eficiencia del puerto, ha explicado la infraestructura, y facilitará el atraque seguro de grandes barcos y una respuesta ágil por parte de la compañía incluso en espacios reducidos y zonas de difícil acceso.