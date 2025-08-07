El Port de Tarragona incorpora una lancha para mejorar la seguridad de sus operaciones

Port de Tarragona incorpora una lancha para mejorar la seguridad de sus operaciones - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporació de Pràctics de Tarragona, encargada del servicio de practicaje de Port de Tarragona, ha incorporado una nueva lancha en su flota, bautizada como Rigel, que destaca por tener motores "más eficientes" y por la fiabilidad en la navegación.

La nueva embarcación, de 12,5 metros de eslora y construida por la empresa Astilleros Nasai, sustituirá a otra de 1996, de nombre Canopus, y su adquisición ha supuesto una inversión privada de 600.000 euros, informa la entidad portuaria en un comunicado este jueves.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha asegurado tras visitar las instalaciones de la Corporació de Pràctics que la nueva lancha aporta al puerto "eficiencia, solvencia y seguridad en las operativas".

Por su parte, el presidente de la Corporació de Pràctics de Tarragona, Jesús Lijó, ha dicho: "Siempre nos hemos caracterizado por estar a la vanguardia de entre los puertos españoles y ahora, con esta lancha Rigel, no solo reformamos este compromiso, sino que avanzamos en la protección medioambiental".

El barco, que puede llevar hasta seis personas de tripulación, dispone de un sistema de estabilización, aire acondicionado y un sistema de recuperación de personas, además de contar con equipos de navegación "punteros", como un sistema de identificación automática, sonda o tres radios marinas de muy alta frecuencia