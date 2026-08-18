El Port de Tarragona incrementa un 6,3% interanual el tráfico acumulado hasta julio

Imagen de un barco de mercancías en el Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha registrado un tráfico marítimo acumulado de 17,57 millones de toneladas hasta julio, un 6,3% más que en el periodo anterior, mientras que únicamente en el séptimo mes del año el puerto ha movido 2,45 millones de toneladas, un 5,3% más.

El organismo ha atribuido el alza del tráfico acumulado a lo largo del ejercicio al buen comportamiento de los productos sólidos a granel (+11,9%) y líquidos a granel (+5,5%), ha explicado en un comunicado este martes.

En total, entre enero y julio de este año, el Port de Tarragona ha movido 4,95 millones de toneladas de sólidos a granel, destacando los 3,22 millones de cereales, piensos y harinas, o los productos energéticos y siderometalúrgicos.

Los líquidos a granel se mantienen como el principal grupo de mercancías del puerto, con más de 11,5 millones de toneladas en el acumulado anual: el petróleo se mantiene estable en 5,19 millones de toneladas, otros productos petrolíferos aumentan hasta casi 4 millones (+12,8%) y los productos químicos crecen hasta las 2,33 millones (+4,7%).

El movimiento de vehículos en julio ha aumentado un 61,3% respecto al año anterior, hasta las 18.737 unidades, mientras que la actividad crucerista también ha aumentado, con 18.763 pasajeros en julio y 34 escalas en todo el año.