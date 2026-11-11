El Port de Tarragona, mejor puerto español de logística de vehículos, según Anfac

Coches en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha sido escogido por tercer año seguido como mejor puerto español de logística de vehículos, según el ránking 'Valoración de la logística marítimo-portuaria', elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), informa en un comunicado este miércoles.

El sector ha valorado con un 4,4 sobre 5 los servicios logísticos del Port, y ha logrado una valoración superior a 4 en 10 de las 11 categorías analizadas.

Con todo, el Port "se confirma como el mejor puerto del sistema estatal para realizar operativas logísticas de carga y descarga de vehículos nuevos".

Las categorías mejor valoradas han sido la proactividad de la Autoridad Portuaria (4,8), las zonas de depósito (4,7), los trámites aduaneros (4,6) y la agilidad en la asignación de las zonas de depósito (4,6).

El Port ha celebrado que, desde 2024, "lidera en solitario el ránking" y que ha sido el mejor en siete de los últimos once años.