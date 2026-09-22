El Port de Tarragona mueve 20,07 millones de toneladas en los 8 primeros meses de 2026

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TARRAGONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado los primeros 8 meses de 2026 con un movimiento de 20,07 millones de toneladas de tráfico marítimo en sus muelles, un 6,3% más que en el año anterior, con los sólidos y líquidos a granel como "motores principales".

Se ha situado hasta julio como el tercer puerto con un crecimiento acumulado más alto respecto al año pasado, del 6,3%, ha informado el Port de Tarragona este martes en un comunicado.

En el mes de agosto, se movieron unos 2,5 millones de toneladas por la vía marítima en el puerto, un 6,3% por encima de los datos de 2025.

Los líquidos a granel han representado 13,11 millones de toneladas en los primeros 8 meses del año con un aumento del 5,4% interanual, mientras que el tráfico total de petróleos llegó a 10,46 millones de toneladas

Los otros productos petrolíferos repuntaron un 13,8% y los productos químicos un 7%, y el crudo de petróleo se mantuvo prácticamente estable en datos acumulados.

Los graneles sólidos registraron un crecimiento del 11,1% hasta alcanzar las 5,7 millones de toneladas, y la carga general fue "el único gran grupo que no aumentó" aunque el segmento de contenedores remontó un 5,1%.

CRUCERISTAS

El Port de Tarragona recibió 84.529 pasajeros hasta agosto, un 6,9% más, en 45 escalas, un 25% más, y la actividad crucerista mantuvo el "ritmo ascendente" de los últimos ejercicios.

En agosto, desembarcaron en el puerto 28.838 cruceristas, casi el doble que en el mismo mes de 2025.

El sector de las frutas, hortalizas y legumbres ha registrado un aumento del 31,4% en el acumulado del año y un 53,6% en agosto, y el grupo de los materiales para la construcción ha "consolidado sus buenos resultados" con un incremento acumulado del 29,7% encabezado por el asfalto, con un crecimiento del 13,5%.