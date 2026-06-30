El Port de Tarragona obtiene la certificación ambiental EcoPorts

Momento de la entrega de la certificación - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha obtenido la certificación ambiental Port Environmental Review System (Pers) del programa EcoPorts de la European Sea Ports Organisation (Espo), que "avala la gestión ambiental" de la infraestructura, informa en un comunicado este martes.

La verificación de la certificación se formalizó el pasado 5 de junio y se mantendrá hasta el 5 de julio de 2028, y con el documento, el Port de Tarrafona "pasa a formar parte del reducido grupo de puertos europeos certificados por EcoPorts".

El Port ha explicado que esta certificación es "un nuevo hito en la estrategia de sostenibilidad" y que reconoce el trabajo realizado en los últimos años para integrar los criterios ambientales en la gestión, las operaciones y el desarrollo de la infraestructura portuaria.

La certificación acredita que el Port de Tarragona dispone de un sistema estructurado de gestión ambiental basado en la identificación, el control y la mejora de los impactos derivados de la actividad portuaria.

Hasta el momento, la certificación se ha concedido a una treintena de puertos europeos, entre los que está el Puerto de Barcelona.