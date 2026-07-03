El Port de Tarragona premia una investigación sobre el sitio y defensa del enclave en la Guerra Civil

Momento de la entrega del premio - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 11 Premi d'Investigació Port Tarragona ha premiado por unanimidad a Ramon Arnabat, Axel Baiget y Ginés Puente por un proyecto de investigación sobre el sitio y la defensa del enclave durante la Guerra Civil.

Los premiados disponen de un año para elaborar el proyecto, que posteriormente será publicado, informa el puerto en un comunicado este viernes.

Los premios se entregan cada dos años desde 2004 y tienen el objetivo de fomentar la investigación y los estudios sobre el puerto y su entorno más inmediato.

El premio tiene una dotación de 8.000 euros y está dirigido a propuestas de trabajo en el campo de las ciencias humanas, con especial atención a la historia, que tengan como objeto de estudio el Port de Tarragona o su área de influencia.

En la edición de este año, el galardón ha recibido 10 propuestas de proyectos de investigación, y el jurado se reunió a finales de mayo para evaluarlos.