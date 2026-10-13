El Port de Tarragona presenta su hub de almacenaje petroquímico en EPCA

Momento del encuentro - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha presentado su hub de almacenaje de productos petroquímicos en el Mediterráneo en el encuentro anual de la European Petrochemical Association (EPCA), informa en un comunicado este martes.

Una delegación del enclave y ChemMed ha participado en el encuentro "para estrechar vínculos con representantes de toda la cadena de valor" del sector.

Los representantes del Port han mantenido 25 reuniones de trabajo con representantes de toda la cadena de valor del sector: productores, operadores logísticos, empresas ferroviarias y terminales, y clientes finales, entre otros.

Estos encuentros "han evidenciado el interés de los diferentes actores" en reforzar el rol del Port como nodo logístico y de almacenaje de productos químicos y petroquímicos en el Mediterráneo.

Además, han permitido captar el interés por la nueva terminal polivalente del muelle de Andalusia y las oportunidades que ofrece el desarrollo de la terminal intermodal de la Boella.