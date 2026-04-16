El Port de Tarragona prevé una temporada de cruceros "récord" con 81 escalas y 160.000 pasajeros

Imagen del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciado este jueves la temporada de cruceros, que se alargará hasta noviembre, y en la que prevé alcanzar cifras "récord", con 81 escalas, un 28,6% más que el año anterior, y cerca de 160.000 pasajeros, también un 23,3% por encima, informa este jueves en un comunicado.

La infraestructura espera la llegada de 39 barcos diferentes, 16 de los cuales atracarán en el Port de Tarragona por primera vez, y destaca el incremento de las escalas de cruceros del sector de alta gama, de la mano de compañías como Viking Cruises o MSC Cruceros.

La jefa del departamento comercial y de desarrollo de negocio del puerto, Genoveva Climent, ha valorado que este es un nicho de mercado que aporta más cruceros y escalas, pero con un menor volumen de pasajeros, que a su vez cuentan con un alto poder adquisitivo.

"Este incremento de las escalas sin que suponga una saturación de cruceristas es justamente lo que estamos buscando para conseguir el crecimiento sostenible del destino", ha explicado Climent.

En total, el Port de Tarragona prevé 45 escalas de cruceros de alta gama durante la temporada, lo que supone un 40,6% más que el año anterior, y hasta seis veces más que en 2019.