El Port de Tarragona programa un escape room y un acto literario por la Setmana dels Arxius

Actos por la Setmana Internacional dels Arxius - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu del Port de Tarragona celebrará la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra del 8 al 12 de junio, con diversas actividades lúdicas y culturales para poner en valor su función, entre las que habrán seis sesiones de un escape room y un acto literario y musical sobre la historia de la pesca.

Según informa en un comunicado, el equipamiento prevé un escape room bajo el título 'La llum de la fi del món', una propuesta alrededor del apagón de abril de 2025 y cómo la luz y los faros pueden ser importantes en esta situación.

Por otro lado, el acto 'Lectures del mar' ofrecerá un recorrido por el mundo de la pesca y la vida marienra a través de una selección de textos literarios y ensayos con la voluntad de poner en diálogo la memoria y la creación actual, así como música para profundizar en la cultura marinera del Serrallo.