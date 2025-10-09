El Port de Tarragona recreará este sábado la primera visita de Alfons XIII al enclave en 1904. - PORT DE TARRAGONA

El Moll de la Costa del Port de Tarragona acogerá este sábado una recreación histórica de la primera visita que realizó el rey Alfonso XIII en 1904 al enclave portuario con motivo de la colocación de la primera piedra de las obras para prolongar el dique de Llevant.

En un comunicado este jueves, el Port de Tarragona ha detallado que esta actividad, en la que participarán unas 60 personas vestidas de época, empezará a las 12.30 horas y recreará la llegada del monarca y su comitiva al puerto a bordo de un barco hasta las Escales Reials, como recogen fotografías y documentos históricos.

La recreación contará con la participación del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales y el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, entre otras autoridades, y la comitiva se dirigirá al Refugi 1 del Moll de Costa, donde se inaugurará la exposición 'Una visita reial'.

Esta muestra, organizada por el grupo promotor de las Jornades Modernistes Els Pallaresos 1900 y en colaboración con el Port de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona y los Pallaresos, se podrá ver hasta el 2 de noviembre, y está formada por fotografías, documentación y objetos vínculos a la visita de Alfonso XIII.

La primera visita del monarca al Port de Tarragona y a la ciudad fue los días 13 y 14 de abril de 1904, en el marco de su primer viaje a Catalunya, y también visitó Figueres, Girona, Sant Feliu de Guíxols, el Monasterio de Montserrat, Lleida, Reus, Terrassa, Sabadell, Manresa, Mataró y Vilafranca del Penedès.