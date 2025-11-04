Port de Tarragona reforzará cubiertas de las naves donde ubicará una nueva planta fotovoltaica

Archivo - Port de Tarragona invertirá 1 millón en una planta fotovoltaica en el muelle de Castella - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha abierto la licitación para adjudicar los trabajos de mejora de las cubiertas de las naves que acogerán la nueva planta fotovoltaica de generación de energía solar en el Moll de Castella, la más grande que ha impulsado hasta el momento la Autoritat Portuària, informa en un comunicado este martes.

La actuación dejará preparadas las 3 edificaciones para la posterior colocación de las placas solares y tendrá un coste de cerca de 280.000 euros y una duración aproximada de 2 meses.

Tanto esta actuación previa como la creación de la futura planta fotovoltaica reciben financiación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En total, la nueva instalación fotovoltaica supondrá una inversión de cerca de un millón de euros, ocupará una superficie total de 4.500 m2 y aportará 600 nuevos kW de potencia nominal --200 kW por cada nave--.

La planta funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes y la energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica derivada de la actividad diaria del puerto, con lo que "ayudará a reducir la dependencia de fuentes convencionales".