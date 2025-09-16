El Port de Tarragona refuerza sus alianzas con cruceros de lujo Seatrade Europe

Uno de los encuentros del Port de Tarragona en Seatrade Europe. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participado en la feria Seatrade Europe, que se ha celebrado en Hamburgo (Alemania) del 10 al 12 de septiembre, y ha reforzado sus alianzas con compañías de cruceros 'premium' y de lujo, informa en un comunicado este martes.

El enclave ha señalado que durante su participación ha "podido constatar que Tarragona ha consolidado su posición como puerto emergente de referencia" en la Mediterránea Oriental.

Las navieras de cruceros de lujo han puesto en valor la calidad y diversidad de propuestas que ofrece Tarragona y la calidad de la operativa portuaria.

El encuentro ha servido para presentar al puerto tarraconense como "un puerto 'boutique' en crecimiento" que también cuenta con infraestructuras modernas y conexiones con las principales vías de movilidad.

La directora Comercial y de desarrollo de Negocio, Genoveva Climent, ha explicado que la fortaleza del puerto es "la capacidad de combinar la excelencia operativa con un entorno cultural y turístico de primer orden".