El Port de Tarragona renueva 11 paneles informativos de su ruta patrimonial

Uno de los paneles. - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha renovado 11 paneles informativos de su ruta patrimonial ubicados en el Moll de Costa y en el dique de Llevant que "habían quedado maltrechos por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas".

En un comunicado este martes, Port Tarragona ha recordado que los paneles ofrecen una breve explicación histórica sobre cada elemento, un plano de situación y un código QR para descargar la información y "poner en valor la relevancia del patrimonio que preserva la Autoritat Portuària de Tarragona (APT)".

La Ruta Patrimonial es un recorrido por los más de veinte elementos vinculados a la actividad comercial e industrial del puerto, con el punto de inicio en el Teatret del Serrallo (antigua cofradía de pescadores), y desde ahí recorre kilómetros.