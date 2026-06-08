El Port de Tarragona retira las últimas grúas de DP World del Moll d'Andalusia tras más de 15 años

Imagen de los trabajos de traslado de las grúas. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha retirado las dos últimas grúas que operaba DP World en el Moll d'Andalusia, una actuación que ha durado un total de cuatro semanas y tras más de 15 años desde la llegada de las primeras maquinarias en 2010, informa la infraestructura este lunes en un comunicado.

Los trabajos, que se iniciaron el 28 de abril, han necesitado la participación de entre 25 y 30 personas, y supusieron la restricción total de navegación durante 6 horas en el momento de la maniobra de carga de las grúas, así como protocolos de prevención de riesgos y de protección del medio marino.

De esta forma, se ha liberado el espacio para la construcción y explotación de la terminal adjudicada a la 'joint-venture' de Cosco y PTP, que se prevé empiece a operar a finales de este año y esté plenamente operativa para finales de 2028.

Según el Port de Tarragona, la primera de las tres grúas fue desmontada en 2024 y esta operación pone "punto y final" a una etapa y deja el espacio preparado para el futuro.

La nueva terminal ocupará una superficie mínima de 226.109 metros cuadrados, ampliable hasta los 452.218 según el proyecto que se desarrolle, y está pensada para operar mercancías de alto valor, como contenedores, vehículos o cargas especiales, con una capacidad de un mínimo de 125.000 TEU anuales a partir de 2030.