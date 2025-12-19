El Port de Tarragona saca a licitación la concesión del muelle de Andalusia

Archivo - Muelle de Andalusia, en el Port de Tarragona - MANUEL JURADO - Archivo

TARRAGONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha aprobado las condiciones para la licitar la concesión de la terminal multipropósito del muelle de Andalusia, que podría alargarse hasta 50 años y 45,22 hectáreas, ha explicado la entidad este viernes en un comunicado.

En concreto, la licitación para la construcción y explotación de la infraestructura ofrece una superficie mínima de 22,6 hectáreas de dominio portuario terrestre, ampliable hasta las 45 hectáreas en función del proyecto presentado, mientras que el período de licitación será de mínimo 20 años y máximo 50 años.

Las condiciones de la concesión, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, también incluyen una inversión privada mínima de 20 millones de euros y un volumen de tráfico de, al menos, 125.000 TEU equivalentes a partir de 2031.

"La nueva terminal atraerá tráfico de alto valor logístico, que reafirmarán Tarragona como un nódulo logístico de referencia en el Mediterráneo y Europa", ha valorado la entidad, para lo que busca un socio estratégico con capacidad de aportar su propio tráfico, visión a largo plazo y una estrategia alineada a la de la APT, explica.

En este sentido, los tráficos autorizados en el muelle serán contenedores, carga general convencional no contenerizada y vehículos, entre otros, con el objetivo de lograr una "especialización, eficiencia operativa y compatibilidad funcional" con las otras terminales del puerto.