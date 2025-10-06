Port de Tarragona suma 175 inscripciones en su primer foro dedicado al sector eólico marino. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona suma 175 inscripciones en su primer foro dedicado al sector eólico marino, el Catflowe, que tendrá lugar este viernes en el Tinglado 1 del Moll de Costa de la entidad portuaria, informa en un comunicado este lunes.

La cita, que cuenta con la colaboración del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y cuyas inscripciones pueden formalizarse hasta este miércoles, servirá para analizar las oportunidades y retos que surgen alrededor de este "sector emergente".

La jornada contará con la presencia de expertos internacionales, empresas catalanas vinculadas al desarrollo del sector eólico marino, desde startups hasta compañías especializadas en el montaje y la logística de los aerogeneradores flotantes, y también instituciones públicas.

Esta primera edición del foro Catflowe se centra en tres grandes ejes temáticos: la estrategia territorial alrededor de la eólica marina flotante, las sinergias que se pueden establecer entre el tejido productivo existente para atraer este nuevo negocio emergente y la capacidad tecnológica para desarrollar este sector.

El programa incluye ponencias en el contexto del "auge de las renovables" en Europa, conferencias sobre las estrategias y políticas públicas, la presentación de casos de éxito y mesas redondas sobre el potencial de Catalunya para desarrollar este sector en el Mediterráneo Occidental.