El Port de Tarragona suma 75 aspirantes a las 7 plazas de técnico de gestión documental abiertas

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TARRAGONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha registrado 75 candidaturas para las siete plazas de técnico de gestión documental que ha convocado, informa en un comunicado este martes.

Las pruebas de la fase de oposición a la convocatoria pública se realizaron este lunes en el Tinglado 1 del enclave, y el Port ha dicho que la participación "pone de manifiesto el interés que despiertan las oportunidades profesionales vinculadas" a la infraestructura.

Durante la jornada se realizaron exámenes de conocimientos y un caso práctico, y el Port ha recordado que son la primera fase del proceso selectivo.